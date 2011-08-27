В Виннице открылся международный «ВИННИЦиАнский» кинофестиваль

В Виннице открылся международный «ВИННИЦиАнский» фестиваль комедийного и пародийного кино.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил организатор фестиваля и председатель жюри Евгений МАЙДАНИК.

По его словам, на участие в уже пятом фестивале подали заявки более 100 работ из 5 стран мира (Украина, Россия, Беларусь, Молдова, Германия).

Оргкомитетом были отобраны 28 работ, которые будут бороться в 4 номинациях: "Авторский фильм", "Анимационный фильм", "Видеоклип" и "Смешное, но другое".

В этом году работы оценивает жюри, которое состоит из представителей 8 стран мира. В частности, в его состав попали президент ассоциации "КВН Украины" Михаил АГРАНАТ, поэт-пародист Виктор БАЙРАК, известный одесский сценарист Александр БАБИЧ, известный знаток "Что? Где? Когда?" Борис БУРДА, арт-директор телеканала "1+1" Роман ДЕРИГА, капитан команды КВН "Девчонки из Житомира" Марина ПОПЛАВСКАЯ, популярный телеведущий Евгений ЧЕПУРНЯК и интерконтинентальный чемпион по боксу по версии WBA, винничанин Вячеслав УЗЕЛКОВ.

С 1 сентября лучшие работы фестиваля можно будет увидеть в эфирах винницких телеканалов и в кинотеатре им. Коцюбинского.

Торжественное закрытие и награждение победителей "ВИННИЦиАнского" фестиваля состоится 11 сентября, в День города, на площади им. Стуса в 18.30.

Победители "ВИННИЦиАнского" фестиваля получат призы - позолоченную статуэтку летающего слоника.