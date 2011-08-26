Обманутые прихожане подозревают, что Аделаджа «косит» под дурачка

Обвиняемый в мошенничестве пастор церкви «Посольство Божье» Сандей АДЕЛАДЖА окончил университет с красным дипломом и хорошо знает русский язык.

Об этом пишет Фокус.ua со ссылкой на представителя нескольких десятков потерпевших бывших прихожан церкви Ивана БОДНАРУКА.

Издание напоминает, что 25 августа во время распорядительного заседания Днепровского райсуда Киева, где в деле о финансовой пирамиде King`s Capital начался процесс над пастором церкви «Посольство Божье» С.АДЕЛАДЖЕЙ, его защита неожиданно заявила ходатайство о том, что якобы пастор не понимает обвинения.

Адвокат С.АДЕЛАДЖИ Андрей ФЕДУР требует, чтобы все 200 томов уголовного дела перевели на родной язык пастора – йоруба. (В мире на этом языке говорят 20 миллионов человек, преимущественно жители юго-запада Нигерии – УНИАН).

Представители обманутых вкладчиков King`s Capital возмущены этим требованием, они считают такой ход адвокатов попыткой затянуть судебное рассмотрение дела.

Об отличном знании С.АДЕЛАДЖЕЙ русского языка свидетельствует и диплом Минского госуниверситета

В распоряжение Фокус.ua есть копия диплома С.АДЕЛАДЖИ с одними пятерками: не только по русскому, но и по литературе и другим гуманитарным предметам, которые преподавались в Минском государственном университете.

Обвиняемый пастор в 1992 году окончил Минский государственный университет с красным дипломом, прекрасно владеет украинским и русским языком, сообщил И.БОДНАРУК.

Кроме того, по его словам, есть протоколы его допросов, где он говорит, что понимает вопросы следователя и не нуждается в переводчике.

По словам И.БОДНАРУКА, адвокат пастора, кроме перевода дела на язык йоруба, потребовал, чтобы двоих протеже С.АДЕЛАДЖИ – КОЛЕСНИКОВА и ГОЛОВАНОВА, бывших топ-менеджеров финансовой пирамиды King`s Capital, освободили из Лукьяновского СИЗО на подписку. Суд отклонил все ходатайства А.ФЕДУРА и назначил заседание по сути на 13 сентября.

Самого С.АДЕЛАДЖИ 25 августа в суде не было. Если предварительное слушание допускается проводить без обвиняемого, то уже в сентябре С.АДЕЛАДЖА обязан появиться в суде. Если его не будет, сторона потерпевших грозит обратиться в суд, чтобы пастора взяли под стражу.

С.АДЕЛАДЖУ обвиняют в создании компании King`s Capital, которая под крышей церкви «Посольство Божье» выманивала у прихожан крупные суммы. Сейчас следователям МВД удалось доказать только небольшую часть убытков – порядка 80 млн. грн. Потерпевшими по делу признаны 618 человек. Уголовное дело против С.АДЕЛАДЖИ было направлено в суд в конце июля 2011 года.