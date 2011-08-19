В Москве Киеву намекают, что в суд газовые контракты носить не надо

Российская Федерация не сомневается в легитимности подписанных контрактов на поставки газа между Россией и Украиной.

Как сообщает РИА «Новости», заявил в эксклюзивном интервью телеканалу RT глава Минэнерго России Сергей ШМАТКО.

Министр также считает, что ситуация вокруг российско-украинских газовых контрактов не скажется на стабильности поставок российского газа в Европу.

"Мы нисколько не сомневаемся в легитимности подписанных контрактов на поставки газа между Россией и Украиной", - сказал он.

"Мы по-прежнему исходим из того, и всегда исходили, что подписанные контракты и договоренности полностью соответствуют и нормам международного права и духу наших межправительственных соглашений, поэтому мы никогда не сомневаемся в легитимности подписанных контрактов", - добавил министр.

Он также выразил надежду, что РФ и Украина найдут приемлемые условия для расширения стратегического сотрудничества в области газа на взаимовыгодной основе.

"Что же касается высказываний о том, что могут быть предприняты в судебном порядке иски в части расторжения договоров, мы живем в правовой среде, поэтому у каждой стороны есть, без сомнения, право обратиться в суд и подтвердить или запросить легитимность подписанных договоров. Если украинские партнеры каким-то образом примут такое решение - это их выбор, но мне кажется, что сегодня мы ведем непростые, очень важные стратегически для наших стран переговоры, и, как правило, мы всегда договаривались", - сказал он.

По словам министра, принципиальная позиция российской стороны заключается в том, что двухстороннее сотрудничество с Украиной в области поставок газа не должно сказываться на стабильности поставок топлива Европе. "У нас подписаны долгосрочные транзитные договоры с Украиной. Мы уверены в том, что эти договоры будут исполняться, в том числе украинской стороной, и с нашей стороны", - сказал С.ШМАТКО.

Он отметил, что уровень диалога между Европой, Украиной и Россией практически позволяет исключить повторения каких-либо сценариев связанных с ограничением поставок российского газа в Европу. "Мы наоборот предпринимаем большие усилия, чтобы расширить присутствие России в этой части на европейском рынке", - заявил министр энергетики РФ.