НБУ вывел временную администрацию из банка «Надра»

Национальный банк Украины вывел временную администрацию из банка «Надра» (Киев).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

«Постановлением правления Национального банка Украины №280 от 12 августа 2011 г. с 13 августа 2011 г. прекращена временная администрация и полномочия временного администратора в ПАО «Коммерческий банк «Надра», - говорится в сообщении.

Временная администрация в банке работала с 10 февраля 2009 года.

Кроме того, решением Административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины от 12 августа 2011 года банк “Надра” стал участником Фонда - свидетельство участника Фонда № 085 от 12 августа 2011 года.

Председателем правления банка назначена Валентина ЖУКОВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, задолженность банка «Надра» перед Нацбанком Украины по предоставленным кредитам составляет 6,847 млрд. грн. Эта задолженность реструктуризирована до 27 июля 2016 года.

Согласно плану (программе) финансового оздоровления на период 2011-2016 гг., в частности, предусмотрена капитализация при участии частного инвестора (3,5 млрд. грн. - путем увеличения уставного капитала и 0,9 млрд. грн. - привлечение субординированного долга), а также привлечение средств на условиях субординированного долга от государства на 4,4 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 22,485 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 25,105 млрд. грн., обязательства - 18,505 млрд. грн., уставный капитал - 3,890 млрд. грн., собственный капитал - 3,980 млрд. грн.

Банк «Надра» в первом полугодии т.г. сократил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года в 11 раз – до 405 тыс. грн.

Во втором квартале т.г. банк провел допэмиссию акций на 3,5 млрд. грн. По ее результатам компания Centragas Holding AG (Вена, Австрия), которую контролирует украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ, приобрела 89,9659% акций банка.

Пакеты акций, принадлежащих кипрским компаниям, сократились: Novartik Trading Limited - с 60,9967% до 6,1205%, Manmade Enterprises Limited - с 30,7406% до 3,0845%.