Гривня на межбанке проседает
10:52, 15 августа 2011Общество
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В пятницу Нацбанк на рынок не выходил
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0005/8,0050 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2770/0,2775, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,4430/11,4510.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,4294/1,4296 (пятница — 1,4164/1,4166).
В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.
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