Умер мужчина, выброшенный взрывом газа в окно

Мужчина, который 13 августа получил ожоги при взрыве газовоздушной смеси в пятиэтажном доме в Керчи, скончался в больнице через несколько часов после доставки в медучреждение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба крымского управления МЧС.

«Мужчина от полученных травм скончался в больнице», - сказано в пресс-релизе.

Погибшему было 55 лет.

Состояние еще одной пострадавшей в ЧП - 18-летней девушки - врачи оценивают как средней степени тяжести. У нее ожоги 3-й степени и ожоговый шок.

По информации МЧС, взрыв произошел из-за утечки пропана из баллона.

Несущие конструкции в доме не пострадали.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на керченские СМИ, взрыв произошел в квартире на пятом этаже жилого дома.

По словам очевидцев, взрывом мужчину выбросило из окна на крышу ларька. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу.