Мошенники обворовали аграриев нескольких областей на 4 миллиона

Херсонская милиция обезвредила мошенников, которые в 2009-2010 годах обворовали аграриев нескольких областей на 4 млн. грн..

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД в Херсонской области, в состав группы входили 5 человек.

Своими действиями преступники нанесли ущерб сельхозпредприятиям Донецкой, Киевской, Полтавской и Сумской и Херсонской областей. Только по Херсонской области выявлено 27 фактов мошеннических действий фигурантов. Общая сумма убытков аграриев составила более 4 млн. грн.

Схема выманивания денег была простой: злоумышленники размещали в интернете объявления о продаже сельхозпродукции. Каждому клиенту они присылали образцы, после чего покупатели заказывали определенный товар и перечисляли им средства. После получения денег мошенники не выходили на контакт и исчезали.

Следственным управлением УМВД Украины в Херсонской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» (предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества).