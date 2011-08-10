На Крещатике - 60 автобусов с «Беркутом»

Во фракции "БЮТ-Батькивщина" допускают демонтаж палаточного городка возле Печерского райсуда Киева сегодня ночью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам народный депутат от "БЮТ-Батькивщины" Юрий ОДАРЧЕНКО.

По его словам, сегодня в палаточный городок приходили судебные исполнители. "Сегодня они пытаются составить акт, чтобы иметь основания для сноса палаточного городка", - отметил депутат.

Как сказал Ю.ОДАРЧЕНКО, после составления акта будет соответствующее предписание, и уже ночью "возможно, будут намерения это сделать".

Он подчеркнул, что сегодня милиционеров возле палаточного городка значительно больше, чем позавчера, когда проходило предыдущее заседание суда.

В настоящее время около 60 автобусов с сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" стоят на улице Богдана Хмельницкого, по обе стороны Крещатика напротив Печерского райсуда. Также здесь размещаются 4 автозака и несколько милицейских машин.

В палаточном городке кроме палаток - приемных депутатов установлены две общественные приемные лидера партии "Фронт Змін" Арсения ЯЦЕНЮКА, лидера Народного Руха Украины Бориса ТАРАСЮКА, лидера депутатской группы "За Украину!" Вячеслава КИРИЛЕНКО и председателя партии "Гражданская позиция" Анатолия ГРИЦЕНКО.

В лагере сторонников экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО находятся около 200 человек, в лагере "Общевоинского союза Украины" Олега КАЛАШНИКОВА - до 100 человек.