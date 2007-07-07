Прокуратура Черновицкой области обратила внимание на число смертей в больницах

В прокуратуре Черновицкой области обеспокоены значительным количеством умерших в больницах области – с начала года в стационарных лечебных учреждениях края Буковины умерло более 330 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сотрудники областной прокуратуры заявили на заседании расширенной коллегии ведомства.

В целом в прокуратуре считают, что причиной смерти в отдельных случаях могла быть несвоевременно оказанная медицинская помощь. По мнению прокурора Черновицкой области Михаила КОСЮТЫ, своевременную медицинскую помощь «должен получать каждый граждан, независимо от того, есть у него деньги или нет».

По его словам, два дела относительно несвоевременного оказания медицинской помощи возбуждено у Кельменецком, одно - в Сокирянском районах. Есть аналогичные случаи и в других районах области. В частности, в Кицманском районе расследуется случай смерти пенсионера от пневмонии, который несколько раз обращался за медицинской помощью и не получил ее должным образом.

Представление об устранении недостатков, выявленных в ходе проведенной проверки состояния предоставления медицинской помощи населению области, прокуратура направила Главному управлению здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации.