Начальника Одесского порта отпустили на похороны матери

В понедельник, около 21 часа, начальник Одесского морского торгового порта Николай ПАВЛЮК был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде, сообщила сегодня УНИАН адвокат четырежды задержанного начальника порта Алла КОШЕНКО.

Она добавила, что ранее возбужденные уголовные дела в отношении Н.ПАВЛЮКА объединены в одно дело. Новых обвинений предъявлено не было.

Накануне Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА направила обращение и. о. Генерального прокурора Украины Ренату КУЗЬМИНУ и заместителю Генерального прокурора Украины – прокурору Автономной Республики Крым Степану МОЛИЦКОМУ - «дать возможность задержанному начальнику Одесского порта Н.ПАВЛЮКУ проводить в последний путь свою мать, которая внезапно умерла, не дождавшись возвращения сына домой».

«Материнское сердце женщины, которая бессонными ночами ждала сына из тюрьмы, не выдержало такого надругательства. Кто следующий?» – говорится в обращении Н.КАРПАЧЕВОЙ.

Напомним, 6 августа Центральный райсуд Симферополя в четвертый раз освободил Н.ПАВЛЮКА под подписку о невыезде, однако сразу же Герой Украины был задержан по новому уголовному делу, возбужденному против него.