С крыши Печерского суда разбрасывали фальшивые двухсотгривневые купюры?

«Батькивщина» обвиняет милицию в содействии оппонентам экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО из организации, возглавляемой членом Партии регионов Олегом КАЛАШНИКОВЫМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

В частности, как говорится в сообщении, в то время, как сторонники Ю.ТИМОШЕНКО с большими трудностями могут попасть в Печерский райсуд Киева, милиция продолжает способствовать оппонентам Ю.ТИМОШЕНКО из печально известной группы «регионала» О.КАЛАШНИКОВА.

Так, по данным пресс-службы, «сегодня милиция обеспечила беспрепятственный доступ провокаторам к крыше Печерского райсуда Киева, с которой они сбрасывали фальшивые двухсотгривневые купюры».

По убеждению «Батькивщины», это в очередной раз свидетельствует о том, что суд над Ю.ТИМОШЕНКО – «это политическая расправа, над которой исполнительная и судебная власть, правящая Партия регионов и милиция работают в одной тесно связанной упряжке».