Нафтогаз и итальянская Eni подписали соглашение о сотрудничестве

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и итальянская компания Eni S.р.A. 28 июля подписали Соглашение о сотрудничестве с целью исследования геологических свойств недр Украины на суше и глубоководной части Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что соглашение предусматривает возможность участия Eni S.р.A. в разведке, коммерческой разработке, опытно-промышленной и промышленной добыче углеводородов на разведанных территориях.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Министерство экологии и природных ресурсов Украины и Eni подписали меморандум о взаимопонимании.

Напомним, компания Eni S.p.A договорилась с британской нефтегазовой компанией Cadogan Petroleum plc, располагающей активами в Украине, о покупке долей в Покровской и Загорянской лицензионных площадях в Полтавской области.

Справка УНИАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – итальянская нефтяная и газовая компания. Eni ведет деятельность в 70 странах мира. Суточная добыча нефти и газа – 1,74 млн. баррелей нефтяного эквивалента. Доказанные запасы – 6,84 млрд. баррелей нефтяного эквивалента. Компания ведёт разведку и добычу нефти и газа в Италии, Северной и Западной Африке, Северном море и Мексиканском заливе, а также является оператором Кашаганского нефтяного месторождения на Каспии (18,52%) и сооператором газоконденсатного месторождения Карачаганак (32,5%).

Компания владеет сетью АЗС (в основном функционирующих под брендом Agip), энергетической компанией Enipower; имеет нефтеперерабатывающие мощности. Совладелец газопровода Greenstream, по которому осуществляются поставки ливийского природного газа в Европу (главным образом в Италию).

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.