Калашников вышел сухим из воды

Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявляет об отсутствии у следствия достаточных доказательств для привлечения народного депутата от Партии регионов Олега КАЛАШНИКОВА к уголовной ответственности за прошлогодний инцидент со съемочной группой СТБ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕДВЕДЬКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В отношении О.КАЛАШНИКОВА не получено достаточного количества доказательств по совокупности, чтобы привлечь О.КАЛАШНИКОВА к уголовной ответственности», - сказал генпрокурор.

В связи с этим, добавил А.МЕДВЕДЬКО, прокуратурой одного из районов Киева принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении указанного лица.

В то же время генпрокурор отметил, что уголовное дело по факту вышеупомянутых событий 12 июля, расследуется, и если в рамках его расследования будут найдены новые обстоятельства и доказательства, не исключено, что уголовное дело в отношении О.КАЛАШНИКОВА будет возобновлено.

Как сообщал УНИАН, 12 июля 2006 года группа людей из Партии регионов, среди которых был депутат О.КАЛАШНИКОВ, помешала работе телевизионной группы СТБ под стенами Верховной Рады Украины. Они силой отобрали кассету у съемочной группы СТБ, избили журналистов. 14 июля прокуратурой Печерского района города Киева было возбуждено уголовное дело по факту препятствия законной профессиональной деятельности журналистов.