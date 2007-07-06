Австрийцы купили банк Пинчука за $2 миллиарда

Austria Bank Creditanstalt AG, входящий в группу UniCredit и отвечающий в рамках группы за операции на банковском рынке Центральной и Восточной Европы, подписал соглашение о приобретении около 95% «Укрсоцбанка».

Об этом говорится в сообщении группы «Интерпайп» - уполномоченного представителя продавцов АКБ «Укрсоцбанк».

В сообщении указывается, что представители группы «Интерпайп» от имени группы инвесторов «Укрсоцбанка» 5 июля подписали в Милане (Италия) соглашение о продаже около 95% акций «Укрсоцбанка» международной банковской группе UniСredit.

Со стороны UniСredit Group соглашение было подписано представителями австрийского Austria Bank Creditanstalt AG (BA-CA).

Около 95% акций будут проданы исходя из капитализации АКБ «Укрсоцбанк» в 2,2 млрд. долл. Кроме того, окончательная цена покупки будет увеличена в размере покрытия ожидаемого изменения стоимости чистых активов банка, включая чистый доход «Укрсоцбанка» за 2007 год. Сделка будет финансироваться полностью за счет средств Банка Austria Creditanstalt AG.

Также отмечается, что обе стороны планируют завершить сделку в четвертом квартале 2007 года.

«Покупка «Укрсоцбанка» укрепит присутствие группы UniСredit в Украине - на одном из самых быстрорастущих рынков в регионе, где группа уже представляет свои интересы через HVB Ukraine и UniCredit Bank LTD. После недавнего заявления о приобретении банка ATF в Казахстане, эта сделка является следующим шагом группы UniСredit по укреплению своего лидерства на территории Центральной и Восточной Европы, а также стран СНГ», - отмечается в сообщении группы «Интерпайп», со ссылкой на пресс-релизе группы UniСredit.

Финансовым советником группы «Интерпайп» в ходе всего процесса продажи «Укрсоцбанка» выступает Merrill Lynch.

Финансовыми советниками UniCredit Bank и Austria Bank Creditanstalt выступили Credit Suisse и UniCredit Markets & Investment Banking. Юридическим советником - Allen&Overy.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк», входящий в группу крупнейших банков Украины, основан в сентябре 1990 года. Сеть банка насчитывает 485 операционных точек, из них - 458 безбалансовых точек, 1 подотчетный филиал и 27 областных филиалов. Персонал банка насчитывает свыше 10 тыс. человек.

На 1 июля 2007 года чистые активы банка составили – 24,301 млрд. грн., кредитный портфель - 18,149 млрд. грн., объем средств юридических лиц на срочных и текущих счетах – 5,659 млрд. грн., объем средств физических лиц на срочных и текущих счетах - 5,997 млрд. грн.

За январь-май 2007 года чистая прибыль банка составила 118 млн. грн., по итогам 2007 года банк ожидает получить 350-400 млн. грн. чистой прибыли.

2006 год «Укрсоцбанк» закончил с прибылью 287 млн. грн., увеличив показатель по сравнению с 2005 годом в 2,45 раза.