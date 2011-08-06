Украинские воинские подразделения прошли оценку НАТО 2-го уровня

5 августа в центральном военном городке Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области состоялась торжественная церемония закрытия украинско-американских тактических учений с привлечением войск “Репид Трайдент – 2011”.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины.

На строевом плацу военного городка выстроились подразделения 13 стран-участниц. В учениях принимали участие около 1400 военнослужащих из Украины, США, Великобритании, Канады, Польши, Беларуси, Молдовы, Сербии и др.

С речью к участникам обратились соруководители учений с украинской и американской сторон: заместитель командира 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины генерал-майор Вячеслав НАЗАРКИН и координатор проектов международного военного сотрудничества Командования Сухопутных войск США в Европе Кевин ВОЛК.

«Военнослужащие стран-участниц показали свой профессионализм, знания и навыки на высоком уровне. Во время учений военные многих стран также подружились, узнали больше о культуре других народов и наций. А главное – доказали возможность совместно выполнять поставленные перед ними задачи», – отметил В.НАЗАРКИН.

Все подразделения, принимавшие участие в “Репид Трайдент – 2011”, получили соответствующие сертификаты. Несколько военнослужащих были отмечены почетными грамотами и сувенирами от руководства учений.

Стоит добавить, что по итогам “Репид Трайдент – 2011” четыре украинских воинских подразделения успешно прошли самооценку 1-го уровня и оценку НАТО 2-го уровня. Иностранные эксперты-оценщики признали украинские подразделения взаимосовместимыми с подразделами армий других стран. Это означает, что в ближайшие три года эти подразделения могут выполнять миротворческие задачи в составе Сил быстрого реагирования Североатлантического альянса.