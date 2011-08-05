Ректора за взятку в 36 тысяч суд оштрафовал на 10 тысяч

Ректора херсонского вуза за взятку в 36 тыс. грн. суд оштрафовал на 10 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, приговором Суворовского районного суда г. Херсон ректор одного из высших учебных заведений областного центра, за взятку в размере 4,5 тыс. долл., осуждена по ст.368 ч.1 УК Украины к уплате штрафа в размере 10,2 тыс. грн. с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительскими и административно-хозяйственными функциями сроком на 2 года.

Прокуратурой Херсонской области готовится апелляция об отмене приговора из оснований мягкости назначенного наказания.

Как сообщал УНИАН, ректор одного из высших учебных заведений Херсона была задержана 16 мая текущего года за получение взятки в размере 4,5 тыс. долл. за содействие в ускорении предыдущей защиты и защиты диссертации на получение научной степени – кандидат наук. Работники УДСБЕЗ УМВС задокументировали факт получения взятки в сумме 1,5 тыс. грн. и 4,5 тыс.долл. указанным должностным лицом в служебном кабинете. Деньги были изъяты, опечатанные и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. По факту получения взятки прокуратурой области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного в. 368 ч.2 КК Украины.