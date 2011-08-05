На Крещатике под Печерским судом собираются люди

16:30, 05 августа 2011
Общество
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Им предлагают созывать знакомых смсками

На улице Крещатик, возле Печерского райсуда Киева, стихийно начали собираться люди.

Как передает корреспондент УНИАН, на Крещатике проходит митинг в поддержку арестованной сегодня по решению суда экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Ораторы предлагают всем людям отправлять SMS-сообщения своим знакомым, близким и друзьям с призывом противостоять действиям властей.

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