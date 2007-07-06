Министр образования думает, что таблицу умножения учат в 4-м классе?

Министр образования Украины Станислав НИКОЛАЕНКО считает необходимым ввести в школах тестирование после 4-го класса.

Об этом С.НИКОЛАЕНКО заявил сегодня в Симферополе (Крым).

"Я думаю, что после четвертого класса обязательно тесты какие-нибудь будем делать, сколько он (ребенок - УНИАН) должен прочитать в минуту, (что должен - УНИАН) знать таблицу умножения", - сказал министр.

Отвечая на вопрос журналистов, что будет с теми детьми, которые не смогут пройти тестирование после 4-го класса, министр ответил, что они будут продолжать учиться в школе и дальше, а педагоги им в этом будут помогать.

Рассуждая о среднем образовании в Украине, министр, в том числе, посетовал, что у школьников не систематизированы знания. "Он (ребенок - УНИАН) в девятом классе впервые начал сдавать экзамен, он не знает, как систематизировать знания, он их не может разложить по полочке. Он что-то знает, но он не знает, как их разложить", - заявил С.НИКОЛАЕНКО.