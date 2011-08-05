Мировой рынок акций потерял за эту неделю 2,5 трлн. долл. капитализации

Мировой рынок акций потерял более 2,5 трлн. долл. суммарной капитализации всех компаний из-за растущих опасений инвесторов о том, что глобальная экономика движется в направлении новой рецессии, сообщает Reuters.

Сумма, на которую снизился всемирный индекс акций MSCI All- Country World Index, практически равна размеру экономики Франции. Индекс потерял за неделю 8,6% и на пути к максимальному однодневному падению с ноября 2008 г.

Американский индекс широкого рынка S&P 500 потерял более 840 млрд. долл. рыночной капитализации компаний за неделю, в то время как акции Европы MSCI Europe в сумме подешевели на 817 млрд. долл.

Европейские рынки акций в четверг упали более чем на 3% до уровня середины 2009 г., американский фондовый рынок обвалился почти на 5%, показав худшую распродажу за два года, а рынки Азии завершили торги пятницы обвалом в диапазоне 2,2-4,5%.