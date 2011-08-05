Кирилл опять собрался в Украину

14-15 сентября Луганскую область посетит предстоятель Российской православной церкви, святейший патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ.

Как сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, председатель ОГА Владимир ПРИСТЮК обратился к пограничной службе области с просьбой по возможности ускорить процесс перехода государственной границы для прихожан из соседних областей Российской Федерации.

Также он дал соответствующие поручения по обеспечению транспортом тех прихожан, которые приедут из городов и районов.

В рамках визита в Луганскую область предстоятель РПЦ пообщается с духовенством и паствой в Свято-Владимирском кафедральном соборе Луганска и посетит Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля.

На следующий день предстоятель РПЦ отслужит литургию на Театральной площади областного центра.

После этого запланировано посещение патриархом КИРИЛЛОМ ПАО «Лугансктепловоз» и возложение цветов к Пилону Славы и Могиле Неизвестного солдата.

Кроме того, патриарх Московский примет участие в освящении храма в честь Иконы Божьей Матери «Умиление» УПЦ.