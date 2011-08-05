Карпачева просит Януковича не трогать военный санаторий

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА просит Президента Виктора ЯНУКОВИЧА прекратить реорганизацию государственного предприятия Министерства обороны Украины «Сакский центральный военный клинический санаторий имени Николая Пирогова».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Омбудсмана.

Как отмечается в сообщении, к Н.КАРПАЧЕВОЙ обратились более 800 представителей трудового коллектива военного санатория по поводу защиты конституционного права на труд. В частности, они обеспокоены приказом министра обороны Украины от 15 июля 2011 года о реорганизации этого медицинского заведения путем присоединения к государственному предприятию Минобороны „Укрвоенкурорт”, где работают 30 человек, с передачей основных фондов, оборотных средств, других материальных и нематериальных ценностей.

“В сущности, речь идет о ликвидации уникального, единственного на территории бывшего Советского Союза санатория, где ежегодно успешно лечат тяжелые болезни позвоночника, опорно-двигательного аппарата и нервной системы 16 тысяч больных, в том числе инвалидов-колясочников с последствиями травм головного и спинного мозга, а также проводят более двух тысяч хирургических операций”, - отмечается в сообщении.

Н.КАРПАЧЕВА вместе с председателем парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Татьяной БАХТЕЕВОЙ посетили Сакский центральный военный клинический санаторий, встретились с трудовым коллективом и пациентами заведения. Выяснив обстоятельства, связанные с его переподчинением, Уполномоченный по правам человека заявила: “Вызывает сомнение целесообразность и правомерность реорганизации, которая реально угрожает не только нарушению права сплоченного коллектива блестящих профессионалов на труд, но и многочисленных инвалидов – на охрану здоровья”.

В связи с этим, Омбудсман обратилась с соответствующим представлением к Президенту Украины – Верховному Главнокомандующему Вооруженных сил Украины В.ЯНУКОВИЧУ, требуя остановить реорганизацию санатория.