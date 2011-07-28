Киевсовет запретил строительство в исторической части города

Киевский городской совет принял решение о приостановке проведения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий в пределах улиц Ирининской, Рейтарской, О.Гончара, Большой Житомирской, Михайловской и Михайловского переулка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, запрет действует до утверждения соответствующего проекта детального плана территории буферной зоны ансамбля сооружений Софийского собора и с учетом предложений рабочей группы по проверке соблюдения требований сохранения достопримечательностей и традиционного характера среды при застройке и реконструкции в пределах центрального исторического ареала города Киева.

Как отметили в пресс-службе, принятое решение не распространяется на осуществление строительства сооружений, необходимых для инженерного обеспечения и жизнедеятельности города.

Документом обязано Киевскую городскую государственную администрацию обеспечить разработку проекта детального плана территории буферной зоны Софийского собора и возложена координация разработки проектов на этой территории.