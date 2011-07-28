Начальника Одесского порта из-под капельниц увезли в изолятор

В среду около 22.00 начальник Одесского морского торгового порта Николай ПАВЛЮК, которого Центральный райсуд Симферополя выпустил из изолятора временного содержания, был вывезен сотрудниками милиции в масках из палаты отделения интенсивной терапии 411-го госпиталя для помещения в ИВС УВД Крыма.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь порта Елена ГИРЯЕВА.

По словам Е.ГИРЯЕВОЙ, 71-летнего руководителя порта «взяли из-под капельницы, посадили в микроавтобус и увезли с повышенным артериальным давлением и аритмией сердца».

Как сообщил журналистам адвокат начальника порта Сергей ЕМЕЦ, Н.ПАВЛЮК задержан согласно постановлению следователя Следственного управления прокуратуры Крыма. Новые обвинения, выдвинутые против начальника порта, будут предъявлены в Симферополе – на 14.00 29 июля назначено слушание представления прокуратуры АРК в Центральном райсуде Симферополя.

С.ЕМЕЦ процитировал слова следователя, сказанные Н.ПАВЛЮКУ: «Сначала Вы будете задержаны, а потом мы будем разбираться».

Одесские портовики, собравшиеся в среду на митинг у здания управления предприятия, выразили возмущение «неоправданным задержанием» многолетнего руководителя порта Н.ПАВЛЮКА до решения суда, считая происходящее «недопустимым издевательством над Героем Украины».

«Эти действия правоохранительных органов направлены исключительно на смену руководства Одесского порта, - заявил работник порта Иван БРОВКИН. – Мы все видим, что властями готовится приватизация портов, везде уже сменено их руководство, только в Одесском порту пока оставался прежний начальник».

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы прокуратура Крыма, расследуется уголовное дело, возбужденное по факту совершения преступления руководством Одесского порта. Должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, незаконно потратило в интересах коммерческой структуры на ремонт гостиницы «Одесса» более 170 тыс. грн.

Начальник порта был задержан в порядке ст.115 УПК Украины.

25 июля пресс-служба порта опровергла сообщения ряда СМИ о том, что Н.ПАВЛЮК задержан 22 июля из-за нарушения подписки о невыезде на отдыхе в Крыму.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, "в период с 11 по 29 июля начальник порта проходил ежегодное лечение в Карловых Варах. Отпуск был заранее согласован с Министерством инфраструктуры, и до отъезда Н.ПАВЛЮК не давал подписки о невыезде". Однако "14 июля начальник ОМТП добровольно прервал лечение после того, как ему позвонили и вызвали для дачи показаний в крымскую прокуратуру. Там он был задержан", - говорилось в сообщении пресс-службы предприятия.

Н.ПАВЛЮК, которого Центральный райсуд Симферополя 25 июля выпустил из изолятора временного содержания, оказался в военном госпитале в Одессе. По словам руководителя пресс-службы порта Е.ГИРЯЕВОЙ, врачи предполагают, что у 71-летнего руководителя предприятия инсульт.

На 29 июля Н.ПАВЛЮКА вновь вызвал на допрос следователь прокуратуры АРК.

В квартире Н.ПАВЛЮКА проведен обыск.