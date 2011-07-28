Непогода оставила без света 256 населенных пунктов

Сегодня ночью из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 256 населенных пунктов в пяти областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Киевской области без света остались 111 населенных пунктов, в Полтавской – 66, в Черниговской – 60, в Житомирской – 17, в Черкасской области – 2 населенных пункта.