Директор не платил себе зарплату, и налоговой это не понравилось

В Чернигове налоговики разоблачили директора, который не платил себе зарплату. Об этом сообщили УНИАН в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в области.

Налоговики ГНИ в г. Чернигове в ходе проверки одного из частных предприятий установили, что руководитель злоупотребляет своим служебным положением. По документам, на предприятии значился лишь 1 (один) работник, который совмещал функции директора и бухгалтера. Заработная плата ему не начислялась, и налог с доходов физических лиц в бюджета не платился.

Предприятие осуществляло деятельность в сфере оптовой торговли мясом и мясопродуктами. "Об оборотах предприятия догадаться не сложно, если лишь для хозяйственных потребностей руководитель снял со счета более миллиона гривен. Однако подтвердить понесенные расходы не смог, поскольку не было таких документов", - говорится в сообщении ГНА в области.

По факту уклонения от налогообложения предпринимателю доначислено почти 360 тыс. грн.

В целом с начала года налоговики проверили 43 юридических лица и 16 частных предпринимателей относительно соблюдения ими налогового законодательства при выплате доходов гражданам. Во время каждой проверки установлены нарушения. Предприятиям доначислено оплатить около 1,5 млн. грн. налога из доходов физических лиц и финансовых санкций. На должностных лиц составлено 57 административных протоколов с соответствующими штрафами. Предпринимателям по результатам проверок доначислено около 100 тыс. грн.