Губернатор распорядился провести гуцульский фестиваль

27-28 августа в городе Косов Ивано-Франковской области состоится XIX международный Гуцульский фестиваль.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя облгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил ВЫШИВАНЮК.

Основная цель фестиваля - развитие и популяризация традиционных видов народного искусства, обычаев, обрядов гуцулов, повышение социального и творческого статуса аутентичного фольклора, выявление самобытных творческих коллективов, отдельных исполнителей и мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля, который возглавил заместитель председателя облгосадминистрации Роман ИВАНИЦКИЙ.

Во время фестиваля состоится научно-практическая конференция «Гуцульский феномен: искусство жизни и творчества», вернисаж-выставка лижныкарства «Барвограй», конкурсные творческие программы художественных коллективов и другие мероприятия.