МИД: Украинцев среди погибших и раненых в Норвегии нет

Граждан Украины среди погибших или раненных в результате терактов на острове Утейя вблизи норвежской столицы Осло нет.

Об этом УНИАН сообщил спикер МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Информация о гражданах Украины, погибших или раненных в результате инцидента, на адрес Посольства не поступала. Посольство Украины в Королевстве Норвегия пребывает на постоянной связи с оперативным центром МИД Норвегии», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Королевстве Норвегия и в Департаменте консульской службы МИД Украины.