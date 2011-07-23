МИД: Украинцев среди погибших и раненых в Норвегии нет
20:24, 23 июля 2011Общество
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Дело находится на особом контроле
Граждан Украины среди погибших или раненных в результате терактов на острове Утейя вблизи норвежской столицы Осло нет.
Об этом УНИАН сообщил спикер МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.
«Информация о гражданах Украины, погибших или раненных в результате инцидента, на адрес Посольства не поступала. Посольство Украины в Королевстве Норвегия пребывает на постоянной связи с оперативным центром МИД Норвегии», - сказал А.ДИКУСАРОВ.
Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Королевстве Норвегия и в Департаменте консульской службы МИД Украины.
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