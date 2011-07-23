Двор налоговой милиции напоминает большой «стол находок»

Во время рейда в Дубровицком районе работники налоговой милиции Ровенской области обнаружили и изъяли два автомобиля УАЗ, две мотопомпы, подсадки, пожарные шланги и другое устройство для незаконной добычи янтаря, которые, как оказалось, никому не принадлежат.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению пресс-службы областного управления налоговой милиции, все это оборудование было в рабочем состоянии, вот только ни одной живой души уже поблизости не было. Ни лиц причастных к добыче янтаря, ни владельцев оборудования и транспортных средств налоговики так и не нашли. Согласно законодательству, все это считается ничейным.

Такие находки случаются у налоговиков в этих местах достаточно часто, поэтому внутренний двор местного отделения налоговой милиции напоминает большой «стол находок». Однако с просьбой вернуть эти «находки» их владельцы, как правило, сюда не обращаются.

Результаты рейдов свидетельствуют, что в тех местах просто множество ничейных автомобилей, мотопомп и другого драгоценного оборудования. Конечно, «по стечению обстоятельств», это все стражи порядка обнаруживают вблизи мест незаконной добычи янтаря.

Налоговики утверждают, что ситуация с незаконной добычей полезных ископаемых в северных районах области, набирающая все большего размаха, всем давно известна. Однако нет соответствующего законодательства, которое бы регулировало механизмы борьбы с незаконной добычей янтаря, или упорядочивало бы легальный промысел в этой сфере.

Поэтому стражи порядка борются с этими правонарушениями лишь в пределах своих полномочий, технических и кадровых возможностей, сообщили в областном управление ГНА.