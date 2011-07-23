Два украинских фильма получили награды на ОМКФ

Перед официальным закрытием ІІ Одесского международного кинофестиваля состоялась церемония вручения призов создателям фильмов, показанных во внеконкурсной программе фестиваля.

Как передает корреспондент УНИАН, Национальный союз кинематографистов Украины признал лучшим фильм «Убейте меня, пожалуйста» - его режиссер Олиас БАРКО стал лауреатом премии НСКУ.

Победителем питчинга и обладателем приза в размере 25 тыс. грн. стала украинский режиссер и продюсер Вера ЯКОВЕНКО, создавшая картину «Аутсайдер» совместно с Алексеем ГОРБУНОВЫМ. (Питчинг-сессии – традиционная практика крупных фестивалей, лаконичные презентации новых кино-проектов на начальных стадиях реализации для профессиональных игроков кино-бизнеса – представителей киностудий и независимых инвесторов).

Приз «Дон Кихот» Международной федерации киноклубов FICC был вручен создателям двух кинолент: режиссеру французской киноленты «Девчонка-сорванец» Селин ШЬЯММЫ и режиссеру финско-шведского фильма «Герои полярного круга» Доме КАРУКОСКИ.

Короткометражная картина Тараса ТКАЧЕНКО «Собачий вальс» из альманаха «Влюбленные в Киев» удостоена премии им. Николая Шустова в размере 50 тыс. грн.

ІІ Одесский международный кинофестиваль отрылся 15 июля.

Сегодня в 18.00 состоится церемония закрытия форума, на котором за главный приз – статуэтку «Золотой Дюк» и премию в размере 15 тыс. долл. – соревновались 14 кинолент. В жюри фестиваля входят Ежи ШТУР, Мария де МЕДЕЙРУШ, Ада РОГОВЦЕВА, Валерий ТОДОРОВСКИЙ и другие известные деятели киноискусства.