Киевская милиция разыскивает двух девочек и просит помощи

Киевская милиция разыскивает двух 13-летних девочек, невернувшихся домой

Об этом УНИАН сообщил начальник ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве Владимир ПОЛИЩУК.

В частности, по его словам, сегодня в два часа ночи в Дарницкое управления киевской милиции обратились родители двух 13-летних девочек с заявлениями об их исчезновении.

В.ПОЛИЩУК отметил, что поиски детей, которые не вернулись домой на улице Драгоманова, возглавил начальник киевской милиции Алексей КРИКУН. К поискам детей привлечен личный состав почти всех подразделений милиции.

Известно, что последний раз девочек видели возле заведения питания «Хата рыбака» с мужчиной приблизительно 30 лет, личность которого сейчас устанавливают органы милиции.

Также установлено, что этот мужчина проживает по улице Драгоманова.

Милиция изучает все видео из камер наблюдения, которые зафиксировали девочек, а также обращается к гражданам с просьбой ко всем, кто был около полуночи возле «Хаты рыбака» и видел девочек, позвонить по телефону на номер 102.