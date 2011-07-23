На Харьковщине произошел массовый мор рыбы

В Люботине Харьковской области в местном пруду произошел массовый мор рыбы.

Об этом корреспондента УНИАН сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

По данным экоинспекции, 21 июля зафиксирована гибель более 13 тысяч особей карася, 165 - толстолобика, одного белого амура. Убытки, нанесенные рыбному хозяйству, превышают 3,8 млн. грн.

Во время обследования водоема специалисты Госэкоинспекции источники попадания стоковых вод в пруду выявлены не были. По предварительным результатам исследования отобранных проб воды, превышения нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено. Показатели содержания кислорода в пруду также находятся в пределах нормы.

Материалы переданы в Харьковскую межрайонную прокуратуру.