Минздрав готовит ряд законопроектов

Министерство здравоохранения готовит ряд законопроектов для введения системных реформ в медицинской отрасли.

Об этом заявил вчера во время совместного заседания коллегии Минздрава и рабочей группы по направлению «Реформа медицинского обслуживания» Комитета по экономическим реформам в Хмельнике Винницкой области на тему: «Практические шаги оптимизации медицинского обслуживания в пилотных регионах по итогам деятельности в первом полугодии 2011 года» министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности министр проинформировал, что Минздрав готовит три законопроекта: о создании системы единой экстренной медицинской помощи, об особенностях деятельности лечебного учреждения и о социально-медицинском страховании.

А.АНИЩЕНКО привлек внимание участников коллегии к приоритетному развитию первичной медицинской помощи и экстренной не только в пилотных областях, но и на всех административных территориях государства, ведь на сегодняшний день после внесения изменений в Основы законодательства о здравоохранении Украины для этого есть все основания.

Обращаясь к представителям регионов, А.АНИЩЕНКО подчеркнул, что необходимо проводить последовательную работу по созданию Центров первичной (медико-санитарной) помощи. Для этого, по его мнению, необходимо закончить передачу ФАПов, сельских врачебных амбулаторий на районный уровень, провести с органами местной власти подготовительную работу по открытию таких центров.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в создании двух базовых законопроектов "О внесении изменений в Основы законодательства о здравоохранении Украины» и "О порядке проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве", которые были приняты 7 июля Верховной Радой Украины.

«Это наши общие достижения, поэтому я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в разработке этих законопроектов и сопровождал их на всех этапах согласований и подготовки к принятию», - отметил министр.