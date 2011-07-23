Правительство намерено искать "серые зарплаты"

Правительство намерено ввести рискоориентированный аудит предприятий, на которых выплачиваются «серые» зарплаты (часть зарплаты выплачивается официально, т.н. «белая» зарплата, а часть – в конверте).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера во время брифинга сообщил председатель Государственной инспекции Украины по вопросам труда - главный государственный инспектор по вопросам труда Андрей ЧЕРКАСОВ.

«Пенсионный фонд отдает информацию, что, по его мнению, на каком-то предприятии не довыплачивают заработную плату. Эти данные сопоставляются с данными налоговой и после этого инспекция по труду выходит на проверки. Эти проверки будут плановые», - сказал он. То есть, предприятия будут предупреждены о плановых проверках.

Как отметил А.ЧЕРКАСОВ, на сегодняшний день в Украине работают без официального трудоустройства 2-4,7 млн. граждан.

В сентябре правительство намерено внести в Верховную Раду законопроект по легализации рабочих мест и заработных плат, напомнил он.