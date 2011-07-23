В МВД ощутили потребность обсудить проблему пыток в милиции

В первом полугодии нынешнего года органами внутренних дел было возбуждено 354 уголовных дела по противоправным действиям работников милиции, 60% из них возбуждены по инициативе ведомства.

Такие данные привел начальник Департамента кадрового обеспечения МВД Юрий КАЗАНСКИЙ в ходе заседания Общественного совета в Министерстве внутренних дел.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, поводом для собрания консультативного органа послужила насущная необходимость обсуждения состояния проблем пыток в органах внутренних дел. Чтобы выяснить объективную картину действительности, Общественный совет инициировал встречу представителей органов прокуратуры, Администрации Президента, Министерства внутренних дел и правозащитных организаций, отмечается в сообщении.

Толчком к «разоблачительным» публикациям в СМИ послужили данные мониторинга, проведенного Харьковским институтом социальных исследований совместно с Харьковской правозащитной группой. Их арифметика такова: за 2010 год от насилия милиции пострадали около 800 тысяч человек, отметили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, при этом подчеркнув, что любая статистика, «вырванная» из контекста, не может свидетельствовать об объективной ситуации.

«Так случилось и на этот раз: в погоне за «горячими» фактами журналисты не выяснили, откуда конкретно взялась эта цифра. Возможность прояснить эту ситуацию выпала представителю Харьковской правозащитной группы Олегу МАРТЫНЕНКО, которого пригласили на собрание Общественного совета при МВД. Как один из разработчиков этого исследования, Олег Анатольевич отметил: 800 тысяч - это так называемая оценочная категория, которая, по сути, допускает какую-то долю субъективного. Эта арифметика не основывается на конкретных заявлениях в органы прокуратуры или даже правозащитные организации, ее вывод базируется только на суждениях опрошенных», - говорится в сообщении и отмечается, что свои данные предоставили и представители органов прокуратуры. Так, по их данным, за прошлый год поступило 6817 сообщений граждан о неправомерных действиях милиции. Львиная доля из них не нашла подтверждения, а по 100 были возбуждены уголовные дела. Следовательно, реальные задокументированные данные - это менее 1% от данных социологического исследования», – говорится в сообщении МВД.

Начальник Департамента милиции общественной безопасности Виктор РАТУШНЯК, обращаясь к представителям Общественного совета, привел такой пример: в упомянутом выше социологическом исследовании была обнародована цифра: 6 смертей в изоляторах временного содержания, цифра же Министерства внутренних дел больше - 15. Правда, следует уточнить, что уголовные дела ни по одному из этих случаев не возбуждались: из них 4 - самоубийства, остальные - смерть вследствие хронических заболеваний.

В завершение собрания представители Общественного совета во главе с председателем Правления Эдуардом БАГИРОВЫМ признали целесообразным собираться для контроля этого вопроса ежеквартально.