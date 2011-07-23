В Севастополе проведут "народный кастинг"

В Севастополь 25 июля прибудут 3 новых тролейбуса - машины производства Львовского автозавода, корпорации «Богдан», а также предприятия «Южмаш», а на следующий день они будут выставлены на площади Нахимова на «всеобщее обозрение» с целью выбора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на совещании председатель Севастопольской городской госадминистрации Владимир ЯЦУБА. «Как и задумывалось, троллейбусы будут выставлены на обозрение, рядом будут находиться специалисты предприятий-производителей - они проведут презентацию машин, расскажут об их преимуществах, особенностях. А севастопольцы будут высказывать свое мнение. Мы даже проведем “народное голосование”, например, троллейбусными билетиками. Словом, будем выбирать лучший троллейбус всем городом», - сказал В.ЯЦУБА и добавил: «Средства на закупку машин есть - 20 миллионов гривен».

Председатель ГГА выразил уверенность, что уже в этом году начнется обновление троллейбусного парка города. «Эта работа будет продолжена, задача - полностью обновить парк предприятия “Севэлектроавтотранс”. Напоминаю, троллейбус для нас – общественный транспорт №1», - сказал В.ЯЦУБА.