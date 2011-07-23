Дружинники задержали карманника в храме

Члены общественного формирования „Бастион” по охране общественного порядка задержали на территории Покровского собора в Севастополе 17-летнего злоумышленника при попытке похитить кошелек из сумки прихожанки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью, в дежурную часть Ленинского райотдела милиции за два дня до задержания поступило заявление от пожилой женщины. Потерпевшая жаловалась на то, что, находясь на утренней службе в Покровском соборе, оставила без присмотра сумку, а спустя некоторое время ее нигде не нашла. Женщина лишилась мобильного телефона, кошелька с небольшой суммой денег и пенсионного удостоверения.

В тот день председатель общественного формирования Александр СТРАШКОВ заметил парня, по виду которого было заметно, что в церковь он пришел не молиться. Бывший милиционер допустил, что злоумышленник вернется на место преступления. Так и случилось. Парень опять появился в соборе утром. Находясь на дежурстве, члены общественного формирования сразу начали следить за подозреваемым. Выбрав объект преступления, оставленную без присмотра сумку, злоумышленник попытался вытянуть кошелек. Во время кражи его и задержали.

Злоумышленник был передан участковому инспектору милиции и доставлен в Ленинский РО УМВД Украины в городе Севастополе. Как выяснилось, молодой человек является уроженцем Киева. Перед Севастополем он уже «гастролировал» в Евпатории.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.185 УК Украины (кража).

Проверяется причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений.