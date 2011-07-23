В Кировограде отметят 240-летие генерала Раевского

В Кировоградской области в начале сентября этого года состоится Международная научно-практическая конференция, посвященная 240-й годовщине рождения национального героя нескольких стран, участника русско-французской войны 1812-го года Николая Раевского.

Как передает корреспондент УНИАН, в Кировоградской облгосадминистрации состоялось заседание организационного комитета, посвященное данному вопросу.

Предварительно известно, что участие в мероприятиях примут около 50 научных работников из Украины, Российской Федерации, Республики Сербия. Также приглашены послы этих государств.

Программа конференции будет включать проведение пленарного заседания в Кировоградском государственном педагогическом университете им. Винниченко и презентации будущего историко-архитектурного заповедника семьи Раевских в с. Разумовка Александровского района.

Кроме секционных заседаний, планируется подписание трехстороннего Меморандума общих намерений относительно развития заповедника.

По информации организаторов, бюджет проведения конференции составит около 300 тыс. грн. В то же время, решено обратиться к известным предпринимателям области с просьбой о спонсорской помощи.

Усыпальница семьи Раевских – памятник истории и архитектуры, историко-культурный заповедник, расположенный в селе Разумовка в Кировоградской области. В усыпальнице похоронены генерал Н.Раевский, его дочь - Софья и внук Николай Раевский-младший. Еще одно захоронение до сих пор не идентифицировано.

В 1833 году здесь была заложена Свято-Крестовоздвиженская церковь.