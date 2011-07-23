Возбуждено дело в отношении экс-главы Фонда имущества Крыма

Крымская прокуратура возбудила уголовное дело против бывшего председателя Фонда имущества АРК и двух чиновников по факту занижения арендной ставки при передаче в пользование имущественного комплекса бывшего совхоза-завода "Коктебель", сообщает в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"Установлено, что должностные лица Фонда имущества АР Крым, действуя в пользу арендатора, умышленно занизили ставку арендной платы за пользование базой винодельческого предприятия, вследствие чего в бюджет не поступили средства в размере 9,5 миллиона гривен (около 1,2 миллиона долларов)", - говорится в сообщении.

Следствие по данному делу поручено прокурору Киевского района города Симферополя.