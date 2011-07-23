Китай заинтересован в сотрудничестве с Крымом в строительной и туристической сфере.

Об этом вице-губернатор народного правительства провинции Хайнань (КНР) Лин ФАНЛЮЕ сообщил на встрече с первым заместителем председателя Совета министров Крыма Павлом БУРЛАКОВЫМ, информирует пресс-служба крымского правительства.

«Глава правительсва Крыма Василий ДЖАРТЫ уверен, что у наших регионах большие перспективы сотрудничества. Хайнань и Крым не просто регионы-побратимы, они очень похожи по красоте природы, а также социально-экономическому положению», - сказал вице-премьер Совмина.

П.БУРЛАКОВ отметил, что в последнее время интерес КНР к Крыму заметно вырос. «Хайнань входит в пятерку регионов КНР с особым экономическим статусом - свободной экономической зоны. Мы хотим подчеркнуть опыт работы в этом направлении у провинции Хайнань», - сказал он.

П.БУРЛАКОВ напомнил также, что Совмин внес в парламент Украины проект закона «Об особом режиме инвестирования в Автономной республике Крым».

В свою очередь Лин ФАНЛЮЕ подчеркнул, что приветствует перспективу тесного сотрудничества с Крымом, в частности, в строительстве, туристической сфере, науке, образовании и здравоохранении.

В ходе встречи стороны рассмотрели также подготовленный проект к соглашению между Автономной республикой Крым и провинцией Хайнань на 2012-2014 годы.

Визит делегации провинции Хайнань состоялся после недавнего посещения Крыма председателем КНР Ху ЦЗИНЬТАО, тот отметил природные и климатические особенности Крыма, а также его культурное и историческое наследие.

Делегация правительства Крыма во главе с В.ДЖАРТЫ планирует посетить Китайскую народную республику в середине ноября, планируется участие в двух инвестиционных форумах, проведение презентации экономических возможностей автономии, посещение провинции Хайнань и Гонконга.