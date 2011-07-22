Госдолг Украины вырос еще на 4%

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня 2011 года составил 479 млрд. 754 млн. 656,41 тыс. грн., или 60 млрд. 177 млн. 697,32 тыс. долл., что на 4,1% больше показателя на конец мая 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 30 июня 2011 г. составил 304 млрд. 799 млн. 108,68 тыс. грн. (63,53% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 38 млрд. 232 млн. 267,8 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 174 млрд. 955 млн. 547,73 тыс. грн. (36,47%), или 21 млрд. 945 млн. 429,52 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец июня 2011 г. составил 364 млрд. 308 млн. 965,2 тыс. грн. (75,94%), или 45 млрд. 696 млн. 845,97 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 202 млрд. 953 млн. 094,7 тыс. грн. (42,3%), или 25 млрд. 457 млн. 282,68 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 161 млрд. 355 млн. 870,5 тыс. грн. (33,63%), или 20 млрд. 239 млн. 563,29 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 115 млрд. 445 млн. 691,21 тыс. грн. (24,06%), или 14 млрд. 480 млн. 851,35 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 101 млрд. 846 млн. 013,98 тыс. грн. (21,23%), или 12 млрд. 774 млн. 985,12 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 599 млн. 677,23 тыс. грн. (2,83%), или 1 млрд. 705 млн. 866,23 тыс. долл.

В январе-июне 2011 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 47 млрд. 459 млн. 905,2 тыс. грн. (10,98%). Государственный внешний долг увеличился на 21 млрд. 139 млн. 777,69 тыс. грн. (11,63%), в основном за счет роста курса иностранных валют к гривне и доразмещения облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) 2010 года на сумму 100 млн. долл., размещения облигаций внешнего госзайма 2011 года на 2,75 млрд. долл. Государственный внутренний долг вырос на 19 млрд. 693 млн. 772,44 тыс. грн. (13,9%), в основном за счет выпуска ОВГЗ для финансирования дефицита Госбюджета, капитализации НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 8,5 млрд. грн. и капитализации ПАО «Родовид Банк» на сумму 3,95 млрд. грн., ОАО «Ощадбанк» на сумму 604 млн. грн. и АО «Укргазбанк» на сумму 4,3 млрд. грн.

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 6 млрд. 626,36 млн. грн. (6,09%), за счет роста курсов иностранных валют к гривне и привлечения под государственную гарантию средств (еврооблигации) в объеме 690 млн. долл. США для ГП «Финансирование инфраструктурных проектов» в соответствии с постановлениями Кабинета министров Украины от 06.02.2011 № 104 и от 06.04.2011 № 387.

При этом в июне 2011 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 18 млрд. 966 млн. грн. в основном, за счет выпуска облигаций внешнего госзайма на 1,25 млрд. долл., увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины» на 3,5 млрд. грн., капитализации ОАО «Ощадбанк» на 604 млн. грн. и АО АБ «Укргазбанк» на 4,3 млрд. грн.