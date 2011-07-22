Евро на межбанке идет вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9960/8,0000, к 12:00 цены снизились 7,9925/7,9950 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2887/91, к 12:00 цены понизились 0,2884/87. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 27,7015 (-0,2584).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4393/95, изменяясь в достаточно узком диапазоне. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 11,5350/11,5425, к 12:00 цены ушли вниз 11,5110/11,5190.