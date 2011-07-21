Министр о Голландии, картошке и молочном скотоводстве

Украина совместно с Королевством Нидерланды намерена реализовывать ряд общих проектов в сфере сельского хозяйства.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК сказал в эфире одного из телеканалов, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

В приоритете – развитие молочного скотоводства, овощеводства и тепличного хозяйства.

Как сообщил руководитель министерства, во время встречи с министром экономики, сельского хозяйства и инноваций Нидерландов Хенком БЛЕКЕРОМ были обсуждены приоритеты двустороннего сотрудничества, а также перспективы создания Зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. «Один из основных приоритетов в нашем сотрудничестве – общее развитие молочного скотоводства. Сейчас Нидерланды стали фактически центром инноваций в этой сфере. Потому наше сотрудничество может быть чрезвычайно эффективным», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По словам министра, те голландские фермеры, которые выразят желание работать в этом направлении в Украине, смогут получить от государства необходимый пакет услуг.

Также интересным для Украины является сотрудничество в отраслях тепличного хозяйства и овощеводства, в частности картофелеводства. «Сегодня сорта картофеля у нас устаревшие и нуждаются в обновлении. За несколько лет мы должны полностью отойти от импортозависимости и использовать качественные отечественные сорта», - подчеркнул Н.ПРИСЯЖНЮК.