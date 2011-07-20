Три человека попали в реанимацию после змеиных укусов

На Прикарпатье 79-летний житель Косова после укуса змеи попал в реанимацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Ивано-Франковской области, змея укусила мужчину за правую ступню, когда тот занимался хозяйством на приусадебном участке возле собственного дома. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение Косовской районной больницы. Медики оценивают состояние его здоровья как средней тяжести.

В этом году уже четверо жителей Прикарпатья пострадали от укусов змей.

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В Хмельницкой области жительница села Новоселица Полонского района, 1970 года рождения, в результате укуса гадюки попала в реанимацию.

Как сообщил УНИАН старший инспектор Центра пропаганды Управления МЧС в Хмельницкой области Алексей ЧЕРКАСОВ, пострадавшая находится в Полонской центральной районной больнице в состоянии средней тяжести.

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В Путильском районе Черновицкой области 75-летний мужчина попал в реанимацию в результате укуса змеи.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со СМИ и работы с общественностью Управления МЧС в Черновицкой области, жителя села Гробище змея укусила за палец левой руки во время покоса травы. Состояние мужчины удовлетворительное.