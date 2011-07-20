В системе "Электронное поступление" 26 тыс. абитуриентов

В системе «Электронное поступление - 2011» зарегистрировались более 26 тыс. абитуриентов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки, молодежи и спорта.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 13.00 20 июля количество поданных заявлений с помощью «Электронного поступления - 2011» составляет 59 тыс. 211. Общее количество зарегистрированных пользователей – 26 тыс. 350 человек.

В частности, наиболее активными являются поступающие из Сумской области (5903 поданных заявления через «Электронное поступление 2011»), Киева (3883), Хмельницкой области (3574), Днепропетровской (3416) и Львовской областей (3129 поданных заявлений).

Как отметили в пресс-службе, проведение нынешней вступительной кампании обеспечивает пять мощных информационных систем.

Регистрация в системе «Электронное поступление - 2011» не предусматривает предоставление поступающим какой-либо персональной информации. Поступающий лишь вводит номер и серию своего аттестата о среднем образовании, номер сертификата и пин-код ВНО. В случае, если все три параметра будут введены корректно и совпадут, поступающий активирует собственный кабинет, который уже содержит необходимые для поступления в высшее учебное заведение данные.

Приемные комиссии вузов, которые работают с «Электронным поступлением 2011», имеют полноценный доступ к работе с системой. Система, в свою очередь, не требует особых технических возможностей от высших учебных заведений.