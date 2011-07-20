Театр кукол продали за полцены

Прокуратурой Донецкой области направленно в суд уголовное дело по факту незаконной приватизации коммунального имущества – Мариупольского театра кукол.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В сообщении отмечается, что доследственной проверкой было установлено, что эксперт-оценщик, действуя в интересах директора ООО, необоснованно определил рыночную стоимость целостного имущественного комплекса КП «Мариупольский театр кукол», находившегося в аренде указанного ООО, занизив ее до 477 тыс. грн. На основании этого документа была оформлена и осуществлена дальнейшая незаконная приватизация имущества способом «выкуп».

Однако в ходе следствия была установлена истинная рыночная стоимость коммунального имущества - 1 млн. 32 тыс. грн. Таким образом, незаконными действиями подсудимых был нанесен материальный ущерб территориальной общине в размере более 0,5 млн. грн.

Директору ООО и эксперту-оценщику предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст.233, ст.235, ч.5 ст.27, ч.2 ст.233, ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Суд рассмотрит дело по существу, заключено в сообщении прокуратуры Донецкой области.