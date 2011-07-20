Делегация НАТО побывала в МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО обсудил с Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе, главнокомандующим Вооруженных сил США в Европе, адмиралом Джеймсом СТАВРИДИСОМ весь комплекс вопросов развития конструктивного партнерства между Украиной и Организацией Североатлантического договора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, сегодня в ходе встречи в рамках официального визита в Украину военной делегации НАТО отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия в поиске ответов на новые вызовы сегодняшнего дня, а также в рамках участия нашего государства в миротворческих операциях под эгидой НАТО.

С обеих сторон было отмечено эффективное взаимодействие и надлежащая динамика диалога по всему спектру вопросов двустороннего сотрудничества.