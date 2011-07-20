Задержали зека с пауком

В Херсоне задержали осужденного Северной исправительной колонии, который совершил побег 18 июля из контрагентского объекта «Агрофирма-совхоз «Белозёрский»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной пенитенциарной службы в Херсонской области, сегодня в 11.30 в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители в районе Днепровского рынка города задержали бежавшего, среди объявленных примет которого - татуировка на левом плече в виде паука на паутине.

По факту побега проводится расследование.