Задержали зека с пауком
18:19, 20 июля 2011Общество
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По факту побега проводится расследование
В Херсоне задержали осужденного Северной исправительной колонии, который совершил побег 18 июля из контрагентского объекта «Агрофирма-совхоз «Белозёрский»
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной пенитенциарной службы в Херсонской области, сегодня в 11.30 в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители в районе Днепровского рынка города задержали бежавшего, среди объявленных примет которого - татуировка на левом плече в виде паука на паутине.
По факту побега проводится расследование.
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