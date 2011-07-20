Стоит ли на киевских островах строить Диснейленд

С августа в Киеве начнутся общественные слушания по вопросу застройки Днепровской набережной и островов.

Об этом начальник Главного управления экономики и инвестиций столичной горгосадминистрации Игорь ДОВБАНЬ сообщил на заседании круглого стола на тему: «Киевские острова: Диснейленд или дикий лес», организованном еженедельником «Комментарии:».

Этим событием газета «Комментарии:», портал comments.ua и Фонд «Эффективное управление» начали серию круглых столов, посвященных обсуждению проекта Стратегии развития Киева до 2025 года.

По словам И.ДОВБАНЯ, процесс застройки Днепровской набережной и островов начнут только после обсуждения с общественностью. «Мы открываем цикл общественных и профессиональных обсуждений. Обсуждения разбиты на две составляющие: общение с профессионалами и жителями Киева», - сообщил он.

«С 1 августа такие обсуждения должны начаться в десяти наших районах. На них, помимо граждан, проживающих на территории района, будут приглашены специалисты, которые будут отвечать на конкретные вопросы жителей и совместно с ними принимать решения», - отметил чиновник.

По словам И.ДОВБАНЯ, после цикла обсуждений в районах власти планируют провести «большие обсуждения для того, чтобы посмотреть, как изменятся ожидания разработчиков с реальными посылами жителей».

Также, по его словам, проект по развитию днепровских островов и набережной будет только комплексным. В частности, И.ДОВБАНЬ сообщил, что на последнем заседании инвестиционной комиссии поднимался вопрос о рассмотрении масштабного проекта по застройке острова Муромца. «Там есть инвестор, который показал проект рекреационных зон с прекрасным парком, ресторанами, зонами отдыха, возможностью развиваться тем или иным видам спорта. И на сегодняшний день было решено снять этот вопрос с обсуждения и дать поручение главному управлению архитектуры провести архитектурный конкурс, привлечь опыт мировых специалистов, которые смогут в комплексе посмотреть на все наши острова, прибрежные зоны и подсказать, какой остров и как использовать», – отметил И.ДОВБАНЬ.

При этом, по его мнению, сегодня в условиях развитых информационных технологий глупо сидеть и самостоятельно выдумывать проекты развития, если можно взять конкретный опыт заграничных городов. «Конечно, нельзя это делать под копирку, – уверен И.ДОВБАНЬ. – Но мы должны предложить вариации, которые могут быть у нас адаптированы, посоветоваться с киевлянами и после этого максимально быстро реализовать эти проекты».

Подобной позиции придерживается и заслуженный архитектор Украины, член Совета директоров «Конфедерации строителей Украины» Андрей МИРГОРОДСКИЙ. «Мы можем подумать, как специализировать каждый из островов, взвесить потенциал каждого и попробовать отразить его специфику в планировочных документах. Возможно, это будут ландшафтные парки, где-то будет сильно развито спортивное направление, где-то может быть зоопарк, могут быть острова с рекреационной функцией», - сказал он.

Во время обсуждения проектов развития Днепровских островов, главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК заявил, что строительство крупных объектов на киевских островах является нецелесообразным.

По его словам С.ЦЕЛОВАЛЬНИКА, после того как Днепр был зарегулирован с помощью дамб, река перестала разливаться. Однако существует возможность паводков. «Поэтому говорить о каком-то серьезном строительстве, как на набережной, так и на островах нет смысла. Ведь в таком случае нам придется делать высокие набережные на островах, тем самым уничтожить экосистему», - отметил он.

С.ЦЕЛОВАЛЬНИК считает, что ни о каких Диснейлендах на островах в черте столицы речи быть не может. «Мне кажется, что зеленый коридор столицы заслуживает более глубокого подхода, нежели создания Диснейленда – узкой, чисто предпринимательской задачи. Нужно ли нам отдавать под такую затею один из островов?», - сказал главный архитектор Киева.

В свою очередь, программный директор Фонда «Эффективное управление» Андрей ЛОБАЧ отметил, что «потенциал островов не использован в полной мере». «Необходимо понять, как развивать этот огромный рекреационный потенциал. У нас есть масса вариантов. Есть вариант абсолютного сохранения заповедной зоны, дикой природы. Возможно развитие инфраструктуры на островах. Возможны и комбинированные варианты», - отметил он.

Как отметил А.ЛОБАЧ, в Европе городов, подобных Киеву, – с таким количеством островов и такой набережной – практически нет. Поэтому важно на официальном уровне обсудить, какие могут быть подходы к развитию этих территорий.