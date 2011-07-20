В Киеве сожгли «Тойоту Прадо»

В Соломенском районе Киева, на улице Ушинского, в пять утра 20 июля загорелась припаркованная возле 9-этажки «Тойота Прадо». Как сообщили Магнолии-ТВ в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в городе Киеве, за считанные минуты спасатели ликвидировали загорание. Впрочем, несмотря на оперативность, автомобиль выгорел почти полностью.

Предварительная причина воспламенения - поджог.