В Киеве сожгли «Тойоту Прадо»

15:33, 20 июля 2011
Общество
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Автомобиль выгорел почти полностью

В Соломенском районе Киева, на улице Ушинского, в пять утра 20 июля загорелась припаркованная возле 9-этажки «Тойота Прадо». Как сообщили Магнолии-ТВ в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в городе Киеве, за считанные минуты спасатели ликвидировали загорание. Впрочем, несмотря на оперативность, автомобиль выгорел почти полностью.

Предварительная причина воспламенения - поджог.

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