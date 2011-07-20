СМИ: Убит двоюродный брат главы НБУ

Во вторник, 19 июля, в элитном центре Донецка был убит 43-х летний двоюродный брат главы Нацбанка Украины Сергея Арбузова. Об этом сообщает КП в Украине.

В ЖЭК Ворошиловского района подкатил черный джип "Лексус", и выскочивший из салона крепкий мужчина устремился внутрь жилконторы.

Разьяренный жилец этого (весьма престижного) района, размахивая обрезком трубы, требовал немедленной встречи с начальником.

А когда услышал, что его нет - набросился на 60-летнюю женщину, которая работала в ЖЭКе диспетчером. Тогда в конфликт и вмешался 43-х летний Геннадий. Он как раз оказался рядом с ЖЭКом и разговаривал со знакомыми на улице. Услышав женские вопли, он поспешил на помощь. Но угомонить дебошира не получилось.

Крепко выпивший мажор, в котором жители легко узнали 48-летнего Антона, набросился на обидчика, оттаскивающего его от жертвы. А буквально через секунду в его руке мелькнул раскладной нож. Убийца сделал один профессиональный удар в сердце.

Убийца после этого прыгнул в машину и скрылся. Правда, найти его удалось меньше, чем через час, в его собственной квартире.

Из неофициальных источников стало известно, что погибший является двоюродным братом главы НБУ Украины Сергея Арбузова. Несмотря на знаменитого родственника, Геннадий работал обычным водителем в одном из банков города.